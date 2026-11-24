كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب يناقشون إمكانية اغتيال مسؤولين إيرانيين كبار، وسط تباين في وجهات النظر بشأن تداعيات هذه الخطوة.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، الثلاثاء، عن مسؤولين لم تسمهم، أن مؤيدي المقترح يرون أن عمليات الاغتيال قد تتيح لترامب إنهاء الحرب، وتوجه رسالة إلى القيادة الإيرانية بشأن قدرة واشنطن على استهداف قادتها.

في المقابل، حذر معارضو المقترح من أن هذه الخطوة قد تعزز موقف القادة الإيرانيين المتبقين، وتقوض مصداقية المفاوضات المستقبلية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأوضحت المصادر أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، وأنه يدرس خيارات عدة، بينها شن عملية عسكرية واسعة جديدة ضد إيران.

وأشارت إلى أن خيار اغتيال قادة إيرانيين مطروح منذ فترة طويلة، لكنه عاد إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن واشنطن في موقف قوي، مشيرًا إلى سيطرتها على مضيق هرمز والحصار البحري المفروض على إيران، ومؤكدًا أن ترامب يمتلك خيارات عدة لمنع طهران من حيازة سلاح نووي.

وفي 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، بينهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، فيما ردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في دول الخليج.