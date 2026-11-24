كشفت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية أن الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عملية تفجير مُسيطر عليها لنحو 68 برميلاً تحتوي على قرابة خمسة أطنان من مادة «أزيد الرصاص» شديدة الانفجار، داخل منشأة عسكرية في ولاية أيوا، وسط تحذيرات من احتمال انتشار غبار سام ملوث بالرصاص في المناطق المحيطة.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن العملية مقررة في مصنع ذخائر تابع للجيش الأمريكي بمدينة ميدلتاون، حيث نشر الجيش خرائط توضح المسارات المحتملة لانتشار سحابة الغبار الناتجة عن التفجير، والتي قد تتجه جنوب غرب الموقع، وصولاً إلى أجزاء من جنوب شرق ولاية أيوا وشمال ولاية ميزوري المجاورة.

وفي إطار الاستعدادات، أرسل الجيش تنبيهات طارئة إلى الهواتف المحمولة للسكان، محذراً من احتمالات إجلاء المقيمين على مسافة تصل إلى خمسة أميال جنوب غرب المنشأة، فيما دعا السكان ضمن نطاق يصل إلى 20 ميلاً إلى البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ، تحسباً لانتشار الجزيئات الملوثة في الهواء.

وأشارت «ذا جارديان» إلى أن الجيش يعتزم اتخاذ تدابير للحد من تداعيات العملية، تشمل إقامة حواجز إضافية حول مخازن المواد المتفجرة، واستخدام مواد هلامية ورغوية لاحتواء الغبار، إلى جانب رش كميات كبيرة من المياه على المواد قبل تفجيرها.

-اعتراضات قانونية ومخاوف صحية

وأوضحت الصحيفة أن العملية واجهت اعتراضات قانونية وبيئية أدت إلى تأجيل تنفيذها ثلاث مرات، قبل أن تسمح محكمة استئناف اتحادية بالمضي قدماً فيها، رغم المخاوف المتعلقة بالتداعيات الصحية والبيئية المحتملة.

وكانت جماعات بيئية قد لجأت إلى القضاء للمطالبة بوقف التفجير، اعتراضاً على الإجراءات والتصاريح البيئية المرتبطة به، في حين دافعت الجهات العسكرية عن القرار، معتبرة أن التخلص من مخزون أزيد الرصاص بات ضرورياً لتفادي مخاطر الانفجار غير المنضبط وما قد يترتب عليه من أضرار أكبر.

ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال وزير الجيش الأمريكي آدم تيل تأكيده أن الوضع لا يستدعي الذعر، مشيراً إلى أن العملية تأتي بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مع اتخاذ تدابير احترازية للحد من المخاطر المحتملة.

كما أشارت إلى تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القضية، ومطالبته بالحصول على موافقة حاكمة ولاية أيوا المنتخبة قبل تنفيذ العملية، فيما أيدت الحاكمة الحالية كيم رينولدز المضي فيها عقب مشاورات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وفي سياق الإجراءات الوقائية، أوصت السلطات السكان بإغلاق النوافذ والأبواب، وإيقاف أنظمة التهوية أو تحويلها إلى وضع إعادة تدوير الهواء، والحد من التنقلات غير الضرورية، مع تنظيف الأسطح التي قد تتعرض للغبار الملوث، لا سيما تلك التي يمكن للأطفال ملامستها.