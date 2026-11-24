سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة حاويات جنوبي مضيق هرمز، شمال ميناء خصب العُماني، بدعوى خروجها عن المسار الملاحي المسموح به.

وذكر بيان صادر عن العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، الثلاثاء، أن سفينة حاويات أوقفت، بعد ظهر اليوم، أنظمة الملاحة وتحديد الموقع، وأبحرت خارج المسار المحدد، في مخالفة للتعليمات المتعلقة بحركة الملاحة البحرية.

وأضاف البيان أن السفينة استُهدفت لهذا السبب في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، شمال ميناء خصب.

كما دعا البيان السفن التجارية إلى الالتزام بقواعد الأمن البحري واستخدام المسارات المسموح بها حصرًا.

وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز في 12 يوليو، عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها في 8 يوليو.

وهددت طهران باستهداف السفن التي تعبر "دون تصريح" من خارج المسارات التي حددتها.