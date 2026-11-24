استقبل حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، مجموعة من نجوم القلعة البيضاء السابقين، لاستكمال المشاورات بشأن المقترحات المقدمة من لاعبي الكرة القدامى حول شركة الكرة.

وشهدت الجلسة حضور هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد طارق ورامي نصوحي، عضوي المجلس، وعبد الله جورج، مستشار مجلس الإدارة، كما حضر من اللاعبين القدامى كل من فاروق جعفر، وحلمي طولان، وأيمن يونس، ومحمود الخواجة، وعادل عبد الواحد، وهشام يكن، وطارق سليمان.

وفي بداية الجلسة، أكد حسين لبيب أن الهدف من إنشاء شركة الكرة هو تحقيق النفع للنادي ومساعدته على حصد البطولات، مشيرًا إلى حرص الزمالك على اتخاذ خطوات تصب في مصلحة النادي، وهو ما يمثل أولوية مجلس الإدارة في هذا الملف.

وجدد رئيس النادي تأكيده أنه لا توجد أسماء محددة أو نسب مطروحة بشأن شركة الكرة حتى الآن، مشددًا على عدم وجود أي شخص بعينه سيشارك في الشركة، ومرحبًا بجميع المقترحات التي يقدمها اللاعبون القدامى لخدمة النادي، مؤكدًا أن مصلحة الزمالك هي الهدف الذي يجمع الجميع.

وأضاف أن مجلس الإدارة سيعود إلى الجمعية العمومية والجهة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، فور اكتمال الإجراءات المتخذة حاليًا بشأن شركة الكرة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

ومن جانبه، أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، ضرورة أن يكون للاعبين القدامى دور في المشروعات المتعلقة بالنادي، مثل شركة الكرة والأفكار الخاصة بقطاع كرة القدم، مشيرًا إلى أن طموحهم يتمثل في استعادة النادي قوته والوقوف على قدميه، وأنهم يسعون إلى إعداد تصور ومساعدة مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن اللاعبين القدامى ليسوا ضد إنشاء شركة الكرة، لكنهم يبحثون عن تأسيس شركة تحقق الفائدة للنادي من جميع الجوانب، باعتبار أن كرة القدم تمثل الواجهة الحقيقية للزمالك.

بدوره، أكد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، ضرورة أن تكون مصلحة النادي هي الأساس في جميع المقترحات، وأن يتجرد الجميع من المصالح الشخصية وألا يبحث أي طرف عن تحقيق استفادة لنفسه.

من جانبه، شدد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على ضرورة تحديد حقوق النادي مع المستثمر من خلال تعاقد واضح، مشيرًا إلى أهمية إعادة صياغة العلاقة بين إدارة النادي ولاعبي الكرة القدامى، خاصة أن نجوم الزمالك السابقين لا يسعون للحصول على أي مكاسب من النادي، وإنما تظل مصلحته هي هدفهم الأساسي.

ورد حسين لبيب على مقترح النجوم القدامى بتشكيل لجان تضم رموز النادي وخبراء في المجالات القانونية والفنية والمالية، مطالبًا بتقديم أسماء أعضاء هذه اللجان وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المقترح.

وتم الاتفاق في ختام الجلسة على تقديم تشكيل اللجان إلى مجلس الإدارة خلال شهر، وتحديدًا يوم 25 ديسمبر المقبل.

واختتم رئيس الزمالك الاجتماع بالتأكيد على عقد جلسة جديدة مع نجوم القلعة البيضاء السابقين، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل.