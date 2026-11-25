اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الولايات المتحدة بتعريض السلم والأمن العالميين للخطر عبر عرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال عراقجي في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن تعطل عمل المنظمة الدولية المعنية بمراقبة الأسلحة الكيميائية، رغم إبدائها القلق بشأن هذه الأسلحة.

وأشار إلى أن المنظمة قد تضطر إلى تعليق أنشطتها وتقليص برامجها الحيوية، متهمًا واشنطن بتعمد تعريض السلم والأمن العالميين للخطر، واصفًا ذلك بأنه "مخز".

وتواجه المنظمة أزمة مالية بسبب تأخر الدول الأعضاء في سداد مساهماتها لعام 2026، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي لم تسدد معظم مساهمتها السنوية البالغة نحو 17 مليون يورو.

وسبق أن حذرت المديرة العامة للمنظمة، سابرينا دالافيور، من اضطرارها إلى تعليق بعض أنشطة مراقبة الأسلحة الكيميائية وتدميرها وبرامج المساعدة الفنية عام 2027، ما لم تُسدد المستحقات المالية.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية زعمت مؤخرًا، نقلًا عن 7 مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، أن الاستخبارات الأمريكية رصدت خططًا إيرانية لمهاجمة العاصمة واشنطن بقنابل قذرة وأسلحة كيميائية.

وفي 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، بينهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، فيما ردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في دول الخليج.