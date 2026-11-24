قال الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تدعم مواجهة الإهمال والتقصير وفق القواعد القانونية والإدارية والمهنية؛ حفاظًا على كرامة العاملين.

وأضاف زهران، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن بيان النقابة، اليوم الثلاثاء، الرافض لممارسات التوبيخ والتعنيف العلني للأطباء بالمنشآت الصحية خلال الجولات التفقدية للمسئولين، صدر بعدما تعددت هذه الوقائع مؤخرًا.

وأشار إلى أن التصوير داخل المستشفيات والتشهير بالأطباء يؤثران عليهم وعلى الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا أن الحفاظ على الطبيب لا يُمكن تحقيقه في ظل تعرضهم للإهانة من المرضى وفرق التفتيش.

وشدد على أنه لا يجوز تحميل الأطباء مسئولية أعطال الأجهزة، ونقص المستلزمات، أو القصور الإداري، قائلًا: «مفيش محاسبة بمعزل عن الإمكانيات، والمشاهد السلبية مينفعش تبقى مجتزأة».

وطالبت النقابة في بيانها بـ5 أمور، وهي وقف التوبيخ والتعنيف العلني، والالتزام بالقنوات القانونية للمحاسبة، ووضع معايير علمية وموضوعية للتقييم، ومراعاة الأقسام الطبية الحرجة أثناء الجولات التفقدية للمسئولين، وأن يكون الخطاب الإعلامي الصادر بنهايتها مهنيًا ومتوازنًا، وفقًا لتصريحات زهران.

ولفت زهران، إلى الجولات التفقدية للمسئولين، والتي تضم عددًا كبيرًا من المرافقين، وتُجرى داخل قسم الاستقبال الذي لا يجب أن يُعطل؛ لأن «كل ثانية تساوي حياة».

وقال: «نحن مع كرامة الطبيب مع أي تفتيش، وفي نفس الوقت مع محاسبة المخطئ، بنحاول نصلح الأزمة بشكل موضعي وبما يناسب الأطباء ويحافظ على بيئة عمل سليمة».

ورأى أن مهنة الطب بمصر «عنيفة ومسئولية رهيبة»، في ظل ارتفاع معدلات الحوادث، ونقص الكوادر والإمكانيات، مشددًا على أن «المستشفيات لا يجب أن تباح لأي مسئول».

ورفضت نقابة أطباء مصر ممارسات التوبيخ والتعنيف العلني للأطباء والعاملين بالمنشآت الصحية خلال الجولات التفقدية للمسئولين التنفيذيين، مؤكدة أن تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات لا يتحققان بالتشهير أو الإساءة للعاملين، أو تحويل الجولات الرقابية إلى مشاهد للاستعراض الإعلامي.

وأكدت النقابة، في بيان اليوم، أن تكرار هذه الممارسات على مدار سنوات لم يسهم في تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات الصحية أو معالجة أوجه القصور، مشيرة إلى أن الرقابة ومحاسبة المقصرين مسئولية أصيلة للجهات التنفيذية، شريطة الالتزام بالقواعد القانونية والإدارية والمهنية، والحفاظ على كرامة العاملين.

وشددت على ضرورة مراعاة الإمكانات والموارد المتاحة عند تقييم أداء الأطباء، وعدم تحميلهم مسئولية أعطال الأجهزة أو نقص المستلزمات أو أوجه القصور الإداري والتنظيمي، مؤكدة أن المساءلة العادلة تقتضي تحديد مسئولية كل طرف، وربط رصد المشكلات بتوفير متطلبات الإصلاح ومعالجة المعوقات التي تواجه المنشآت الصحية.

وحذرت النقابة من نشر مشاهد سلبية مجتزأة من داخل المستشفيات وتعميمها باعتبارها صورة تعكس أداء المنظومة الصحية بأكملها، لما لذلك من آثار سلبية على ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية، وإحباط الفرق الطبية، في وقت تتطلب فيه المرحلة دعم الكوادر الطبية وتوفير بيئة عمل مستقرة تساعدها على أداء مهامها.

وطالبت نقابة أطباء مصر بوقف ممارسات التوبيخ والتعنيف العلني، والالتزام بالقنوات القانونية والمؤسسية في التحقيق بالمخالفات ومحاسبة المسئولين عنها، إلى جانب اعتماد معايير علمية وموضوعية لتقييم أداء المنشآت الصحية، تراعي طبيعة كل منشأة وحجم العمل والإمكانات المتاحة.

كما دعت إلى مراعاة طبيعة الأقسام الطبية الحرجة خلال الجولات التفقدية، بما يمنع إرباك العمل أو تعطيل تقديم الخدمات للمرضى، وتبني خطاب إعلامي مهني ومتوازن يعرض أوجه القصور والإنجازات دون اجتزاء أو تشويه.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد أن الحفاظ على كرامة الطبيب لا يتعارض مع المحاسبة، ولا يمثل غطاءً للمقصرين، بل يُعد ركيزة أساسية لاستقرار المنظومة الصحية وتحسين أدائها.