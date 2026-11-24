أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية التمييز بين القدرة الكهربائية والطاقة المستهلكة خلال ساعات التشغيل، موضحًا أن أقصى حمل كهربائي سجلته مصر وصل إلى نحو 40 جيجاوات خلال الصيف الماضي، بينما تبلغ الأحمال الحالية نحو 31 جيجاوات.

وأضاف في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الثلاثاء، أن الفارق بين أحمال الصيف والشتاء يصل إلى نحو 9 جيجاوات، لافتًا إلى أن استهلاك مصر من الكهرباء خلال العام الماضي بلغ نحو 250 تيراوات ساعة.

وأوضح أن التكييفات والاستهلاك المنزلي يسهمان في زيادة الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، وهو ما يتطلب استمرار تطوير قدرات التوليد والشبكة القومية لمواكبة التغيرات الموسمية في معدلات الاستهلاك.

وشدد على أن تطوير الشبكة الكهربائية يمثل تحديًا موازيًا لإضافة قدرات توليد جديدة، موضحًا أن الأمر لا يتوقف عند إنتاج الكهرباء، وإنما يتطلب امتلاك شبكة قادرة على استيعاب القدرات المتاحة ونقلها إلى مناطق الاستهلاك دون حدوث اختناقات.

ولفت إلى أهمية توفير التوصيلات والاحتياطيات اللازمة لكل منطقة، بما يضمن كفاءة الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية، موضحًا أن استيعاب قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة يتطلب توفير احتياطيات وقدرات إضافية، إلى جانب الالتزام بالأكواد والمعايير الفنية المنظمة لربط هذه القدرات بالشبكة.