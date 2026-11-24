تشهد بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر 2026 حضورًا لافتًا لأكثر من 100 كشاف للمواهب يمثلون كبرى الأندية العالمية، لمتابعة اللاعبين الواعدين واكتشاف المواهب التي قد تصبح نجومًا في كرة القدم خلال السنوات المقبلة.

وتقام منافسات البطولة في مجمع أسباير زون، الذي يستضيف 103 مباريات على ثمانية ملاعب، بمعدل يصل إلى ثماني مباريات يوميًا خلال دور المجموعات، بينما يحتضن استاد أحمد بن علي المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر، وهو ما يتيح للكشافين متابعة أكثر من مباراة يوميًا في موقع واحد.

وتضم قائمة الأندية المشاركة في عمليات الاستكشاف باريس سان جيرمان وبرشلونة وأرسنال وإنتر ميلان وأياكس وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، إلى جانب أندية من دوريات قطر والسعودية والإمارات.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة باعتبارها منصة شهدت انطلاق عدد من النجوم، أبرزهم رونالدينيو وتشافي ونيمار وبيدري، كما لفت المصري حمزة عبد الكريم الأنظار في نسخة 2025 قبل انتقاله إلى برشلونة.

وأكد ألكسندر ثريبلتون، كبير الكشافين الفنيين للفريق الأول بمانشستر يونايتد، أن إقامة المباريات في موقع واحد وسهولة التنقل بين الملاعب، إلى جانب جودة المنشآت والتنظيم، توفر بيئة مثالية لمتابعة المواهب واكتشاف نجوم المستقبل.

وتعد نسخة 2026 الثانية ضمن خمس نسخ متتالية تستضيفها قطر حتى عام 2029، بمشاركة 48 منتخبًا.

ويشارك منتخب مصر في البطولة، حيث استهل مشواره في المجموعة الأولى بالخسارة 1-2 أمام اليونان قبل الفوز على قطر بثنائية دون رد، وسيختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة بنما، مساء الأربعاء، ساعيا لنتيجة تؤهله لدور الـ32.