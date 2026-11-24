استعرض محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آلية توليد الكهرباء بالمحطات المختلفة، قائلًا إنّ المولد الكهربائي يحتاج إلى حركة ميكانيكية لتوليد الكهرباء، وتتولى التوربينات إدارة المولدات وإمدادها بالحركة اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الثلاثاء، أن التوربينات الغازية تعتمد على احتراق الغاز مع الهواء لتوليد الحركة، بينما تعمل التوربينات البخارية من خلال البخار الناتج عن تسخين المياه، موضحًا أن المحطات النووية تعتمد على عملية الانشطار النووي لتوليد درجات حرارة مرتفعة تستخدم في إنتاج البخار.

وأشار عصمت، إلى أن المفاعل النووي يوفر الحرارة اللازمة لتسخين المياه وإنتاج البخار، الذي يدير التوربينات، لتقوم بدورها بتشغيل المولدات الكهربائية.

ونوه إلى أن المياه المستخدمة في الدائرة الأولية تخضع لمعالجات خاصة، وتعمل داخل دائرة مغلقة، كما يعاد تكثيف المياه المستخدمة في دورة إنتاج البخار وإعادة استخدامها مرة أخرى.

ولفت إلى أن مياه البحر تستخدم في تبريد البخار داخل المكثف، دون أن تختلط بمياه الدائرة المغلقة، حيث تدخل دائرة التبريد وتخرج منها بعد إتمام عملية تبادل الحرارة.