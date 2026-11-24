ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% إلى 91.4 دولارًا للبرميل عند التسوية، الثلاثاء، وسط تجدد المخاوف من تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، واستمرار المخاطر على المنشآت النفطية في المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.3 بالمئة، لتبلغ 82 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت (تسليم يناير) تقلبات خلال جلسة اليوم، قبل أن تستقر عند التسوية، بعدما هبطت إلى 85.70 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 أغسطس 2026.

كما ساهم تباطؤ المفاوضات بين واشنطن وطهران في دعم الأسعار، إذ لم يلحظ المستثمرون تقدمًا واضحًا نحو تسوية دبلوماسية تضمن إعادة فتح الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز، مع بقاء احتمال التصعيد قائمًا، ما زاد حذر المتداولين من انقطاع محتمل في الإمدادات.

ودفعت هذه الضغوط المتداولين إلى إعادة تسعير علاوة المخاطر الجيوسياسية، خاصة بعد تراجع حاد سابق جعل الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر.

وقبل يوم من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير، كان سعر خام برنت نحو 72 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط حوالي 66 دولارًا.

وردت إيران على الحرب بشن هجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها دول منتجة للنفط والغاز الطبيعي، منها السعودية وقطر والكويت.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو، مذكرة تفاهم، وبدأتا مفاوضات متعثرة للغاية جراء خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين البلدين، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية إقليميًا ودوليًا.