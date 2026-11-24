أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يعاني من مشكلات كبيرة في اختيارات اللاعبين، مشيرًا إلى أن استمرار حسين عموتة في منصبه منذ بداية الموسم كان في صالح الزمالك وبيراميدز، في ظل تراجع مستوى الفريق الأحمر.

وقال دونجا، في تصريحات عبرقناة الشمس ، إن الأهلي يحتاج إلى مراجعة ملف التعاقدات واختيارات اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق تعاقد مع لاعبين جدد بناءً على قرارات إدارية، لكن المحصلة حتى الآن لم تكن على مستوى طموحات الجماهير.

وأضاف أن الأهلي، في حال امتلاكه فريقًا قويًا ولاعبين قادرين على المنافسة، سيكون مصدر قلق لجميع المنافسين، لكن المستوى الحالي للفريق لا يدعو للقلق، في ظل تراجع الأداء والنتائج.

وأشاد عبد الحميد بتجربة نادي بيراميدز، مؤكدًا أنها تستحق الإشادة بسبب التخطيط الجيد، مشيرًا إلى أن الفريق أصبح منافسًا قويًا للغاية على البطولات.

وفي سياق آخر، أوضح أن وجود سيد عبد الحفيظ في منصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وابتعاده عن منصب مدير الكرة، أضر الفريق، في ظل أهمية الدور الذي كان يقوم به داخل المنظومة الكروية بالنادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يحتاج إلى مراجعة اختياراته الفنية والإدارية، من أجل استعادة مستواه والعودة للمنافسة بقوة على البطولات.