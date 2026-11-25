قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة على الشبكة القومية يتراوح بين 62.5 و63 جيجاوات، فيما بلغ أقصى حمل كهربائي سجلته مصر نحو 40 جيجاوات خلال الصيف الماضي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN» من داخل محطة الضبعة النووية، أن الأحمال الحالية تبلغ نحو 31 جيجاوات، بفارق يصل إلى 9 جيجاوات عن الأحمال المسجلة خلال فصل الصيف.

وأوضح عصمت أن التكييفات والاستهلاك المنزلي يمثلان عاملين رئيسيين في ارتفاع الأحمال صيفًا، مشيرًا إلى أن استهلاك مصر من الكهرباء خلال العام الماضي بلغ نحو 250 تيراوات ساعة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك نحو 50 جيجاوات من قدرات التوليد المعتمدة على الوقود الأحفوري، موزعة على أكثر من 70 محطة تضم نحو 240 توربينة غازية وبخارية ووحدات تعمل بنظام الدورة المركبة.

وأضاف أن قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ نحو 10 جيجاوات، بينها نحو 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية وأكثر من 3.6 جيجاوات من طاقة الرياح، إلى جانب قدرات كهرومائية تتراوح بين 2.5 و2.8 جيجاوات.

ولفت إلى أن قدرات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات تتجاوز 1.5 جيجاوات، في إطار التوسع في الحلول التي تساعد الشبكة على استيعاب إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن بين التوليد والاستهلاك.

وأكد أهمية التمييز بين القدرات المركبة على الشبكة وحجم الطاقة المستهلكة فعليًا، موضحًا أن تشغيل وحدات التوليد يرتبط بمعدلات الأحمال والاحتياجات المتغيرة على مدار اليوم وبين فصول العام.