كشف محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، حقيقة اقتراب سامي قمصان، المدير الفني للفريق، من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفًا للحسين عموتة، مؤكدًا عدم وجود أي اتصالات رسمية بين الناديين حتى الآن بشأن رحيل المدرب.

وقال محسن صلاح، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على شاشة قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن سامي قمصان لم يبلغه نهائيًا برغبته في الرحيل إلى الأهلي، كما لم يتحدث معه بشأن إمكانية توليه المسؤولية الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه عقب مباراة المقاولون العرب والقناة، التي انتهت بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 2-1، حرص على النزول إلى أرض الملعب وتهنئة اللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن مسألة رحيل قمصان إلى الأهلي لم تُطرح خلال اللقاء.

وأوضح رئيس المقاولون العرب أنه أشاد بالعمل الذي يقدمه سامي قمصان، بعدما نجح في منح اللاعبين شخصية قوية، وقاد الفريق لتحقيق فوز مهم على القناة، رغم التأخر بهدف دون رد، قبل العودة وحسم المباراة بنتيجة 2-1.

وأكد محسن صلاح تمسك إدارة المقاولون العرب باستمرار سامي قمصان، لكنه شدد على أن القرار النهائي يرتبط برغبة المدير الفني، موضحًا: «إذا طلب الأهلي التعاقد مع سامي قمصان، فالأهلي معروف بأنه يدخل البيوت من أبوابها، ولا أستطيع رفض رغبة المدرب في الانتقال لتولي تدريب الأهلي، خاصة أننا نقدر ما قدمه معنا من عمل مميز».

وتابع أن موقف النادي سيتحدد وفقًا لرغبة سامي قمصان ومدى حماسه لخوض تجربة تدريب الأهلي، مشيرًا إلى أن عقد المدرب يتضمن شرطًا جزائيًا، لكنه لا يتذكر قيمته تحديدًا.

وشدد رئيس المقاولون العرب على عدم وجود أي اتصالات بين إدارتي الأهلي والمقاولون العرب بشأن سامي قمصان حتى الآن، مؤكدًا أن النادي لم يبدأ التفكير في التعاقد مع مدرب بديل تحسبًا لرحيله، نظرًا لعدم طرح الأمر بشكل رسمي، وعدم رغبة الإدارة في استباق الأحداث.

وفي سياق آخر، أعلن محسن صلاح انتقال محمد عبد الناصر إلى صفوف النادي الأهلي، بداية من الأول من يناير المقبل، مؤكدًا توقيع العقود الرسمية الخاصة بالصفقة.