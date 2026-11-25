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قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة وضعت كودًا فنيًا خاصًا لربط الطاقة النووية بالشبكة القومية، استعدادًا لاستقبال الكهرباء المنتجة من محطة الضبعة وضمان استقرار المنظومة عند تشغيل وحداتها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN» من داخل محطة الضبعة النووية، أن الكود يحدد آليات التعامل مع فصل دوائر التوصيل والإجراءات المطلوبة للحفاظ على استقرار الشبكة واستيعاب الإنتاج النووي بصورة آمنة.

وأوضح عصمت أن محطة الضبعة تستهدف توفير نحو 12% من القدرات الكهربائية المصرية، ما يتطلب تجهيز الشبكة والتوصيلات والاحتياطيات اللازمة لنقل إنتاج المحطة إلى مناطق الاستهلاك.

وأشار إلى أن الطاقة النووية تتميز بثبات الإنتاج واستمراره، وهو ما يفرض استعدادات تشغيلية خاصة للحفاظ على توازن الأحمال واستقرار الشبكة في مختلف الظروف.

وأكد أن تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء يمثل تحديًا موازيًا لإضافة قدرات توليد جديدة، موضحًا أن الاستفادة من محطات الإنتاج تعتمد على وجود شبكة قادرة على استيعاب الكهرباء ونقلها دون اختناقات.

وذكر أن برامج تأهيل الكوادر المصرية تشمل تشغيل المفاعلات وآليات ربط إنتاج المحطة بالشبكة القومية والتعامل مع المتطلبات الفنية المرتبطة باستقرارها.

ولفت إلى أن اختيار موقع محطة الضبعة جاء بعد دراسات وقياسات فنية وموافقات دولية استمرت سنوات، بما يضمن ملاءمة الموقع لمتطلبات إنشاء وتشغيل المحطة النووية.