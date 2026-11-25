قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية يصل إلى 60 عامًا، مع إمكانية امتداده لفترات أطول، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع رغم ارتفاع تكلفته الاستثمارية عند الإنشاء.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN» من داخل محطة الضبعة النووية، أن تقييم المحطات النووية يعتمد على تكلفة الإنشاء والوقود والعمر التشغيلي واستقرار الإنتاج طوال فترة عملها.

وأوضح عصمت أن الطاقة النووية توفر مصدرًا ثابتًا لإنتاج الكهرباء، وتحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يقلل تعرض منظومة الكهرباء لتقلبات أسعار الغاز الطبيعي والمازوت في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة تعزز أهمية تنويع مصادر التوليد، موضحًا أن المحطات النووية توفر تكلفة تنافسية لإنتاج الكهرباء على المدى الطويل.

وذكر أن الطاقة النووية تسهم بنحو 10% من إجمالي إنتاج الكهرباء عالميًا، فيما يضم العالم نحو 420 وحدة نووية بقدرات إنتاجية متفاوتة.

وأكد أن محطة الضبعة تعد من أكبر المحطات النووية على مستوى العالم، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات موزعة على 4 وحدات، بما يمنح منظومة الكهرباء المصرية مصدرًا مستقرًا للطاقة.