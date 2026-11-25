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قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، إنه عقد مباحثات موسعة وبنّاءة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد خلالها عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف إدريس عبر حسابه على منصة إكس: "جددنا التأكيد على التزامنا المشترك بصون سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إقامة أي كيانات موازية، وإدانة استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية".

وتابع: "أكدنا أن الأمن القومي والمائي للبلدين كلٌّ لا يتجزأ، وعلى ضرورة حماية حقوقنا في مياه النيل، وتعزيز أمن البحر الأحمر والاستقرار الإقليمي".

وأشار إلى الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصحي والتعليمي، ودعم جهود إعادة إعمار السودان، ومعالجة قضايا المحتجزين، وتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين.

ولفت إدريس إلى أنه أعرب عن بالغ تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة للسودان وشعبه، وكرم استضافتها لأبناء الشعب السوداني، كما وجهت الدعوة لمدبولي لزيارة السودان.

واستكمل: "نتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات السودانية المصرية إلى مستوى التكامل الاستراتيجي الشامل، بما يجسد الروابط التاريخية الراسخة ويحقق تطلعات شعبينا الشقيقين نحو التنمية والازدهار".