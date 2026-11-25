حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة أرسنال الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ودخل أرسنال المباراة بقوة، فارضًا ضغطًا هجوميًا على دفاع الفريق الألماني، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة العاشرة، بعدما استغل فيكتور جيوكيريس تمريرة حاسمة من زميله نوني مادويكي، ليضع الكرة في الشباك.

وحاول بوروسيا دورتموند تعديل النتيجة خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، من خلال تكثيف محاولاته الهجومية، إلا أن دفاع أرسنال نجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، كثف الفريق الألماني ضغطه بحثًا عن العودة، وهو ما تحقق في الدقيقة 55، عندما نجح ماكسيميليان بيير في تسجيل هدف التعادل، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

ولم تنجح محاولات الفريقين خلال الدقائق المتبقية في تسجيل هدف جديد، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويكتفي كل منهما بالحصول على نقطة واحدة في مشواره بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.