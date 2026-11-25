قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوقود النووي المخصص للمفاعل الأول بمحطة الضبعة سيصل خلال عام 2027، ضمن الاستعدادات المستهدفة لبدء إدخال الوحدة الأولى على الشبكة الكهربائية في 2028، وصولًا إلى إنتاج الكهرباء فعليًا خلال 2029 بعد استكمال الاختبارات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN» من داخل محطة الضبعة النووية، أن الوحدة الثانية من المقرر دخولها الخدمة بعد الوحدة الأولى بنحو 6 أشهر، وفق البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع وتشغيل وحداته تباعًا.

وأوضح عصمت أن المحطة تضم 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذه القدرات بحلول عام 2030 يمثل ضرورة لتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الكهرباء.

وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية ترتبط بالتوسع الصناعي والعمراني ومشروعات التنمية، ما يستدعي إضافة مصادر مستقرة لتوليد الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة.

وأكد أن مشروع الضبعة يسير وفق المخطط الزمني رغم التحديات التي واجهت مراحل تنفيذه، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا والعقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب ما يتطلبه المشروع من تنسيق مستمر بين القاهرة وموسكو.

وشدد على أن محطة الضبعة تمثل إضافة استراتيجية لمزيج الطاقة المصري، وتدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الكهرباء خلال العقود المقبلة.