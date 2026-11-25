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قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع محطة الضبعة النووية يضم نحو 33 ألف عامل، بينهم 30 ألف مصري، بما يعكس المشاركة الواسعة للعمالة والشركات الوطنية في تنفيذ المشروع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN» من داخل محطة الضبعة النووية، أن الشركات المصرية تتولى أعمالًا متنوعة تشمل الإنشاءات والتصنيع والخدمات الفنية واللوجستية.

وأوضح عصمت أن المشروع شهد إنشاء ورش تصنيع داخل موقع المحطة لتوفير جانب من احتياجات التنفيذ، بما يدعم القدرات المحلية ويمنح الشركات المصرية خبرات في الأعمال الفنية والتصنيعية المرتبطة بالمشروعات النووية.

وأشار إلى أن التعاون اليومي بين العمالة المصرية والروسية أتاح نقل خبرات فنية متقدمة، وأسهم في إثبات قدرة الكوادر والشركات الوطنية على تنفيذ أعمال معقدة وفق اشتراطات الجودة المطلوبة.

وأكد أن إعداد كوادر مصرية مؤهلة لإدارة وتشغيل المحطة يمثل محورًا رئيسيًا بالمشروع، موضحًا أن العاملين المصريين يتلقون تدريبات عملية داخل محطات نووية عاملة في روسيا.

وذكر أن برامج التدريب تشمل تشغيل المفاعلات باستخدام أجهزة المحاكاة، والتعامل مع سيناريوهات الأعطال والطوارئ، بما يضمن جاهزية الكوادر المصرية لمختلف ظروف التشغيل.

وشدد عصمت على أن مفاعلات الضبعة تعتمد أحد أكثر التصميمات النووية أمانًا عالميًا، وتخضع مراحل الإنشاء وقبول المكونات وبدء التشغيل لمراجعات واختبارات فنية ورقابية دقيقة.