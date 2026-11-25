بعد اعادة الفرز..: داود رئيسًا للهيئة البرلمانية والهضيبي سكرتيرًا عامًا والمليجي يفوز أمينًا للصندوق

أعلنت لجنة إعادة فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، برئاسة المستشار ثروت عبد الباسط الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، وعضوية اللواء محمد الحسينى أمين صندوق الحزب الأسبق، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الوفد، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، واللواء مصطفى زكريا مساعد رئيس الوفد، نتيجة أعمال إعادة الفرز التي أجرتها، الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، بمقر الحزب الرئيسي، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة الأصوات وإعادة فرزها وفقًا للإجراءات المحددة.

وأسفرت أعمال إعادة الفرز عن النتائج التالية:

أولًا: منصب رئيس الهيئة البرلمانية

فاز النائب محمد عبد العليم داود بالمنصب، بعد حصوله على 29 صوتًا.

ثانيًا: منصب السكرتير العام

فاز الدكتور ياسر الهضيبي بمنصب السكرتير العام لحزب الوفد، بعد حصوله على 25 صوتًا.

ثالثًا: منصب نواب رئيس الحزب

وجاءت نتائج التصويت على منصب نواب رئيس حزب الوفد كالتالي:

* طارق عبد العزيز، وحصل على 47 صوتًا.

* حازم الجندي، وحصل على 47 صوتًا.

* خالد قنديل، وحصل على 38 صوتًا.

* حسين منصور، وحصل على 37 صوتًا.

* إيهاب عبد العظيم، وحصل على 35 صوتًا.

رابعًا: منصب أمين الصندوق

فاز إبراهيم المليجي بمنصب أمين الصندوق، بعد حصوله على 41 صوتًا، فيما فازت أمل رمزي بمنصب أمين الصندوق المساعد، بحصولها على 30 صوتًا.

خامسًا: منصب مساعدي السكرتير العام

وجاءت نتائج التصويت كالتالي:

* كاظم فاضل، وحصل على 48 صوتًا.

* هاني أباظة، وحصل على 44 صوتًا.

* أنور بهادر، وحصل على 40 صوتًا.

* مارجريت عازر، وحصلت على 39 صوتًا.

* محمد فؤاد، وحصل على 38 صوتًا.

* محمد عبد الجواد فايد، وحصل على 33 صوتًا.

سادسًا: عضوية المكتب التنفيذي

وفاز بعضوية المكتب التنفيذي كل من:

* حمادة بكر، وحصل على 41 صوتًا.

* محمد الزاهد، وحصل على 40 صوتًا.

* عادل التوني، وحصل على 40 صوتًا.

* إبراهيم صالح، وحصل على 35 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن عملية إعادة الفرز أُجريت في إطار من الحيادية والتجرد والشفافية، وبحضور المرشحين أو مندوبيهم، مع الالتزام بمراجعة أوراق الاقتراع وإثبات الأصوات الفعلية التي حصل عليها كل مرشح.

وشددت اللجنة على أن النتيجة المعلنة جاءت وفقًا لما أسفرت عنه أعمال المراجعة وإعادة الفرز، تأكيدًا لاحترام إرادة أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأن صوت الناخب هو الفيصل في تحديد النتائج.