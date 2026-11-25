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أعلن نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، موافقته على رحيل سامي قمصان، المدير الفني لفريق ذئاب الجبل، لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت، خلفا للحسين عموتة.

وكان الأهلي قد قرر إنهاء علاقته بالمدير الفني عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تراجعًا في أداء الفريق الأحمر.

وكشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، في تصريحات عبر قناة «مودرن MTI»، عن تواصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، معه للحصول على موافقته بشأن رحيل سامي قمصان وعودته إلى القلعة الحمراء لتولي القيادة الفنية بشكل مؤقت.

وقال محسن صلاح: «الكابتن بيبو لسه قافل معايا دلوقتي، وقالي إنه بيستأذن في الكابتن سامي قمصان، وإن دي رغبة سامي قمصان، وما أقدرش أتكلم تجاه رغبة المدير الفني».

وكان سامي قمصان قد تولى المسؤولية الفنية للمقاولون العرب في أكتوبر 2025.