افتتح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، حلقة برنامج «من ماسبيرو» المذاع على القناة الأولى المصرية، في موقف ساخر، بعدما وجد نفسه مقدمًا للبرنامج بدلًا من الإعلامي رامي رضوان، مستغلًا انتماءه المعروف لنادي الزمالك وانتماء رضوان للنادي الأهلي في تبادل المزاح بشأن نتيجة مباراة الأهلي أمام بيراميدز.

وقال حسين ساخرًا في مقدمة الحلقة إنه تلقى اتصالًا من فريق إعداد البرنامج للحضور بصفته ضيفًا مع رامي رضوان، ووصل إلى مبنى ماسبيرو وبدأ الاستعداد للموضوعات التي كان من المقرر مناقشتها خلال اللقاء.

وأضاف أنه فوجئ بمحمود التميمي، رئيس تحرير البرنامج، يطلب منه تولي تقديم الحلقة بعدما تعذر التواصل مع رضوان، قبل أن يمزح قائلًا إن الأخير «اختفى» وأغلق هواتفه منذ مباراة الأهلي.

وتابع ساخرًا: «رامي طبعًا أنتم عارفين أهلاوي عتيد، وما بيردش علينا، كانت حالته النفسية صعبة جدًا جدًا امبارح، ثم أغلق كل تليفوناته».

وأوضح حسين أنه قبل المهمة رغم عدم عمله كمقدم برامج، قائلًا: «أنا مش مقدم برامج، أنا راجل على باب الله صحفي وغلبان»، قبل أن يضيف أن حالته المعنوية كانت جيدة في إشارة إلى انتمائه الزملكاوي.

وقال: «أنا زملكاوي، فجاي النهارده مخصوص عشان أضايق رامي، بس للأسف ما لقيتهوش»، ثم أطلق تعليقه الساخر: «هو ما جاش يعني زي الفريق بتاع الأهلي امبارح تقريبًا».

واستدرك حسين مؤكدًا أن كرة القدم تقوم على الفوز والخسارة، وأن الأهلي نادٍ كبير حقق بطولات كثيرة، مضيفًا أنه يفترض ألا يتأثر بهزيمة هنا أو هناك، ومتمنيًا أن يعود الأهلي إلى تقديم المستوى الذي اعتاد عليه جمهوره.

وظهر رامي رضوان لاحقًا خلال الحلقة ليرد على مداعبة حسين، قائلًا: «أنا هنا من الأول، أنا مش زي الأهلي امبارح».

وقال رضوان مازحًا إن فريق البرنامج اختار وجود حسين في الحلقة التالية للمباراة حتى يمنحه فرصة للسخرية، مضيفًا: «اضرب بس ما تجيبش دم ».