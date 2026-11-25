قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن النادي الأهلي أصبح بحاجة إلى إدارة متخصصة في ملف الشروط الجزائية، في ظل تكرار رحيل المدربين وتحمل النادي مبالغ مالية ناتجة عن قرارات اختيارهم.

وأضاف مقدم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، أن السيناريو نفسه يتكرر عقب كل هزيمة، إذ تبدأ الانتقادات للمدير الفني والمطالبات برحيله، ثم يدفع النادي الشرط الجزائي ويتعاقد مع مدرب جديد، قبل أن يعود إلى الدائرة نفسها.

وتساءل: «هو أنتم مش ملاحظين إنها نفس العادة؟»، معتبرًا أن ما يحدث أصبح «كلاكيت للمرة الكام؟»، خاصة مع تكرار حالة الحزن والغضب بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أبو بكر إلى أن الأهلي غيّر المدربين والخطط واللاعبين، وأنفق مبالغ ضخمة على التعاقدات، بينما ظلت الهزائم والمطالبة برحيل المدير الفني ودفع الشروط الجزائية مشاهد متكررة.

وأضاف أن تغيير جميع عناصر المنظومة يستوجب البحث عن العامل المشترك في الأزمات، ومراجعة الجهة المسئولة عن اختيار المدربين وإدارة فريق الكرة، بدلًا من تحميل المدير الفني وحده المسئولية في كل مرة.

وأكد أن الأولوية تتمثل في تحديد أسباب الخلل داخل الفريق، موضحًا أن التعاقد مع مدرب جديد بعقد وشرط جزائي جديد يعيد إنتاج الأزمة ويحمل النادي تكلفة اختيار إداري جديد.

وكان الأهلي خسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد، مساء 23 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، قبل أن يعلن بعد ساعات توجيه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون.

وتولى عموتة تدريب الأهلي بعقد لمدة موسمين، ضمن هيكلة قطاع الكرة التي اعتمدها مجلس الإدارة في يونيو الماضي، قبل انتهاء تجربته بعد نحو 5 أشهر، فيما قدرت تقارير صحفية قيمة الشرط الجزائي المستحق له ولجهازه بنحو 435 ألف دولار، تعادل رواتب 3 أشهر.