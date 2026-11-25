قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن إدارة الأهلي مطالبة بمراجعة طريقة اختيار الحسين عموتة قبل بدء التفاوض مع مدير فني جديد، معقبًا: «قبل ما تجيبوا مدرب جديد.. حاسبوا اللي اختار المدرب اللي فات».

وأضاف مقدم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، أن حديث الإعلامي أحمد شوبير عن غياب التوافق بين عموتة وعدد من اللاعبين يثير تساؤلات بشأن توقيت اكتشاف الأزمة، ومدى معرفة مجلس الإدارة بها قبل الخسارة أمام بيراميدز.

وتساءل: «وإحنا لسه عارفين دلوقتي؟ يعني التلغراف جه دلوقتي بعد الجونين بتوع بيراميدز؟»، مطالبًا بكشف أسباب تأخر نقل هذه المعلومات إلى مجلس الإدارة والتعامل معها.

وأوضح أن الأزمة تتجاوز البحث عن أسماء جديدة لتدريب الفريق، إذ تستوجب تحديد الجهة التي رشحت عموتة ومدى توافر المعلومات لديها عند التعاقد معه، إلى جانب أسباب استمرار فجوة التوافق بينه وبين اللاعبين.

وأشار إلى أن مضاعفة العقوبات على اللاعبين أو التحقيق مع أحدهم بسبب موقف تجاه الجمهور تمثل جوانب فرعية، بينما تظل المسئولية الإدارية عن الاختيار وإدارة الأزمة هي القضية الأساسية.

وطالب أبو بكر بتغيير طريقة عمل مجلس إدارة الأهلي، بحيث يستطيع كل عضو التعبير عن رأيه ومناقشة القرارات داخل الاجتماعات، بعيدًا عن الشللية والتحالفات الانتخابية والاعتبارات الشخصية.

وأضاف أن اختلاف أعضاء المجلس داخل الاجتماعات يجب أن يخدم مصلحة النادي، مع استمرار العلاقات الطبيعية بينهم بعد انتهاء المناقشات، مؤكدًا أن المؤسسات تحتاج إلى المكاشفة والشفافية.

وانتقد حساسية البعض تجاه مناقشة أداء الخطيب ومجلس الإدارة، معقبًا: «اللي يتكسف يقول الحقيقة بيخون النادي الأهلي»، ومشددًا على أن حماية مصلحة النادي تتقدم على مراعاة العلاقات الشخصية.

وكان مجلس إدارة الأهلي اعتمد في 15 يونيو الماضي هيكلة قطاع الكرة المقدمة من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، وتضمنت تعيين عموتة مديرًا فنيًا لمدة موسمين.