قال محمد السيد، لاعب منتخب مصر للسلاح، إن فوزه بجائزة أفضل مبارز في العالم يمثل إنجازًا تاريخيًا للرياضة المصرية، مشيرًا إلى أنه أول لاعب مصري وعربي وإفريقي يتصدر التصنيف العالمي في رياضة السلاح، مضيفًا: "كنت حاسس إني بعمل تاريخ باسمي وباسم بلدي.. وحسيت بالفخر إني بغير خريطة السلاح العالمي وبحط مصر في المكانة اللي تستحقها.. رياضة السلاح مش سهلة".

وتابع "السيد"، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أنه شعر بسعادة وفخر كبيرين بهذا الإنجاز، خاصة أنه يعكس التطور الذي شهدته رياضة السلاح في مصر خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن مصر لم تكن من الدول المتصدرة عالميًا في اللعبة، من قبل 5 سنوات، لكن الوضع تغير خاصة بعدما أصبح لاعبًا متصدرًا للتصنيف العالمي في منافسات الفردي، مع اقتراب المنتخب من صدارة التصنيف العالمي للفرق.

وأضاف أن فرحته بالإنجاز تضاعفت بعد فوز والده وهو مدربه بجائزة أفضل مدرب في العالم، مؤكدًا أن الجائزتين جعلتا المناسبة إنجازًا عائليًا ورياضيًا في الوقت ذاته، خاصة أن نتائجه خلال الموسم الماضي كانت وراء هذا التتويج، بعدما حصد 7 ميداليات في 10 بطولات عالمية، وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ اللعبة.

واستكمل أن هذا النجاح جاء بتوفيق من الله أولًا، ثم ثمرة للتعب والمجهود، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بدأت تولي اهتمامًا أكبر بالألعاب الفردية وتمنحها الدعم الذي تستحقه، وهناك مجموعة مميزة من المواهب المصرية الصاعدة في السلاح، سواء على مستوى الناشئين أو الأبطال الأولمبيين، بما يعزز فرص استمرار تفوق مصر في اللعبة.

وهنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطل الأولمبي محمد السيد، لاعب منتخب مصر للسلاح، بمناسبة حصوله على جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي للسلاح، بعد تصدره التصنيف العالمي لسلاح سيف المبارزة خلال موسم 2025-2026.

كما هنأ الوزير السيد سامي، لاختياره أفضل مدرب لسلاح سيف المبارزة عن الموسم ذاته، باعتباره المدرب المسئول عن إعداد البطل الأولمبي محمد السيد، المتصدر للتصنيف العالمي.

ووجّه الوزير التهنئة إلى الاتحاد المصري للسلاح ومجلس إدارته، برئاسة طارق الحسيني، مشيدًا بالإنجازات الدولية المتتالية التي تحققها اللعبة، والتي تأتي نتاجًا للعمل المنظم والتخطيط السليم.