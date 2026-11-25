قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن احترامه وتقديره لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لا يمنعان تقييم أدائه الإداري، معقبًا: «بعشق الخطيب.. بس الفشل الإداري حاجة تانية».

وأضاف مقدم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، أن تاريخ الخطيب ومكانته لدى جماهير الأهلي يستحقان كل التقدير، بينما تظل كفاءته في إدارة مؤسسة كبيرة ملفًا قابلًا للتقييم والمناقشة.

وأوضح أن انتقاد الأداء الإداري لا يمثل إساءة إلى الخطيب أو انتقاصًا من قيمته، مشيرًا إلى أن الفصل بين مكانة الأشخاص وقدرتهم على أداء مهام محددة يحمي المؤسسات ويساعدها على التطور.

وطالب بتقييم رئيس الأهلي وفق معايير تتناسب مع الإدارة الحديثة في عام 2026، تشمل الحيوية والثقافة والقدرة على متابعة الملفات والتعامل مع التكنولوجيا والتطورات السريعة في إدارة المؤسسات الرياضية.

وأشار إلى أن حبه للنادي يأتي قبل أي شخص، موضحًا أن احترام الشخصيات التاريخية يجب أن يظل منفصلًا عن مراجعة القرارات والنتائج التي تؤثر في فريق الكرة وجماهيره.

واقترح أبو بكر أن يصبح الخطيب رئيسًا شرفيًا للأهلي، مع إسناد الإدارة التنفيذية إلى عناصر جديدة تمتلك خبرات في الأعمال والتطوير وأساليب الإدارة الحديثة.

وأكد أن فريق كرة القدم يمثل محور اهتمام قطاع واسع من جماهير الأهلي، وأن نتائج الفريق تؤثر بصورة مباشرة في تقييم الإدارة، حتى مع وجود إنجازات تحققت في قطاعات وألعاب أخرى داخل النادي.

ويُذكر أن محمود الخطيب يترأس الأهلي منذ عام 2017، وفاز في أكتوبر 2025 برئاسة النادي لدورة جديدة تمتد حتى عام 2029، ضمن قائمة ضمت ياسين منصور نائبًا للرئيس وخالد مرتجي أمينًا للصندوق.