قال الإعلامي أسامة كمال إن إدانة جادي أيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين ووصفها بأنها «إرهاب يهودي» تستدعي مراجعة سجله ومواقفه السابقة خلال توليه مناصب قيادية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc» مساء الثلاثاء، أن الحديث عن حماية المدنيين يجب أن يُقرأ إلى جوار تصريحات أيزنكوت وممارسات الجيش الإسرائيلي خلال فترة قيادته.

وأشار كمال إلى تصريحات أدلى بها أيزنكوت عام 2008، عندما كان قائدًا للمنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، وتوعد فيها باستخدام «قوة غير متناسبة» ضد القرى التي تُطلق منها النيران باتجاه إسرائيل وإحداث دمار واسع فيها.

وقال مخاطبًا أيزنكوت: «السكان والبيوت والمرافق المدنية في القرية.. إيه مكانها في حساباتك؟».

وتعود هذه التصريحات إلى مقابلة نشرتها «يديعوت أحرونوت» في أكتوبر 2008، قال فيها أيزنكوت إن ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال حرب 2006 سيتكرر في أي قرية تُطلق منها النيران على إسرائيل، وإن الجيش سيستخدم قوة كبيرة وغير متناسبة ضدها.

كما استعاد كمال أحداث مسيرات العودة في قطاع غزة عام 2018، عندما كان أيزنكوت رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى نشر قناصة إسرائيليين على حدود القطاع واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

ووثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة مقتل 189 فلسطينيًا خلال الاحتجاجات التي حققت فيها حتى نهاية 2018، وقالت إن القوات الإسرائيلية قتلت 183 منهم بالذخيرة الحية، بينهم 35 طفلًا و3 مسعفين وصحفيان.

وأشار كمال إلى أن اللجنة قالت إن لديها أسبابًا معقولة للاعتقاد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي في عدد من الحالات، وطالبت بالتحقيق والمحاسبة.

وقال لأيزنكوت: «إنت عندك ملف كامل مطلوب تجاوب عنه، قبل ما تقدم نفسك باعتبارك صاحب معيار لحماية المدنيين».