علق الإعلامي أسامة كمال على القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة شينزن الصينية، معتبرًا أنها أعادت إلى الأذهان اجتماعات القوى الكبرى التي أعادت رسم موازين العالم في مراحل تاريخية سابقة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc» مساء الثلاثاء، أن القمة دفعت محللين إلى مقارنتها بمؤتمر يالطا عام 1945، في ظل اجتماع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين بعيدًا عن بقية القوى الكبرى.

وأشار إلى أن البيان المشترك أكد الحفاظ على الاستقرار والأمن الدولي، والحوار بشأن خفض المخاطر النووية، واستقرار إمدادات الطاقة، لكنه لم يتضمن حلولًا تفصيلية لعدد من الأزمات الكبرى.

وتوقف كمال عند البند المتعلق بحصانة مسئولي الدول وانتقاد استخدام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، معلقًا ساخرًا: «العالم 3 دول كبار والباقي دول نامية كومبارس».

وكان قادة الدول الثلاث عقدوا اجتماعهم في شينزن يوم 19 نوفمبر، واتفقوا في إعلان مشترك على إصلاح الأمم المتحدة، وزيادة إمدادات المنتجات البترولية المكررة، والحوار لخفض المخاطر النووية، وشددوا على احترام حصانات مسئولي الدول وعدم إساءة استخدام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يتضمن الإعلان اتفاقات تفصيلية بشأن الحرب في أوكرانيا أو أزمات الشرق الأوسط أو تايوان، فيما وصفت وكالة «أسوشيتد برس» نتائج القمة بأنها ذات دلالة رمزية كبيرة مقابل نتائج عملية محدودة.