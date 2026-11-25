قال رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي موجودة داخل وزارة الثقافة منذ نحو 5 سنوات، ومخزنة في صناديق دون عرضها للجمهور، مؤكدًا أن الأسرة تسعى لاستلامها وإنشاء متحف يليق بتاريخ الفنان ومسيرته الفنية.

وأوضح "بركات" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن المقتنيات تسلمتها الوزارة على سبيل الأمانة من محاميه السابق، مشيرًا إلى أن الأسرة حاولت مرات عدة استردادها، وعقدت لقاءات مع وزير الثقافة السابق الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي أبدى استعداده لتسليمها مقابل تنازل الأسرة عن القضية المرفوعة ضد الوزارة بشأن المقتنيات.

وأضاف أن الأسرة قدمت بالفعل التنازل عن القضية بشرط استلام المقتنيات، لكنها فوجئت برفض الوزارة تسليمها، بدعوى وجود نزاع بين الورثة، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات بينهم، وأن هدفهم الوحيد هو الحفاظ على مقتنيات أحمد زكي وإتاحتها للجمهور.

وأشار إلى أن حارسًا قضائيًا على تركة الفنان الراحل حصل على حكم بتنفيذ الحراسة، وتقدم بالصيغة التنفيذية إلى وزارة الثقافة، إلا أن الوزارة رفضت تسليم المقتنيات مرة أخرى.

وأكد أن المقتنيات ليست للبيع بأي حال من الأحوال، إذ تضم مواد تاريخية وفنية نادرة، من بينها بكرات الأفلام الأصلية لفيلم "أيام السادات"، وخواطر وتأملات شخصية، ورسائل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهدايا من ملوك وحكام دول، فضلًا عن عدد كبير من السيناريوهات.

وتابع أن أحمد زكي أسطورة في تاريخ السينما المصرية، وعمل طوال حياته ليترك اسمه في تاريخ الفن، ومن المؤسف أن ينتهي مصير مقتنياته إلى التخزين داخل الصناديق والنسيان، بدلًا من الحفاظ عليها وتقديمها للجمهور في متحف يوثق تاريخه.

وعن الدعوى القضائية المتعلقة بالمقتنيات، أوضح أن محكمة القضاء الإداري تنظر القضية، ومن المقرر عقد جلستها يوم 27 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي فرد من الأسرة حاليًا رفع دعوى جديدة بشأن المقتنيات سوى الحارس القضائي.

وكانت وزارة الثقافة المصرية أعلنت في نوفمبر 2024 احتفاظها بجزء من مقتنيات أحمد زكي، تسلمته في ديسمبر 2020، بعد وفاة نجله الفنان هيثم أحمد زكي في 2019.