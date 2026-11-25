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قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن المنطقة تواجه تحديات متشابكة ما يستوجب تضافر الجهود للتصدي لتلك التحديات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أنهما بحثا التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن كيفية تكامل الأدوار المحورية للبلدين لحفظ السلم والاستقرار بالمنطقة والعمل على خفض وإنهاء التصعيد.

وأكد أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك ومحورية تضافر الجهود العربية والإقليمية لحماية وحدة وسيادة ومقدرات دول المنطقة وفي القلب منها الدول العربية، مشددا على دعم مصر لكل الدول العربية في ظل التطورات الراهنة وفي مواجهة التحديات.

ونوه بأنه بحث مع الصفدي تطورات الأزمة المتعلقة بإيران والعمل على دفع الجهود السياسية والسلمية وخفض التصعيد والعودة لمائدة التفاوض، مشيرًا إلى بحث القضية الفلسطينية وهي قضية العرب الأولى ولب الصراع في المنطقة.

ولفت إلى هناك انتهاكات سافرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وبخاصة في الضفة الغربية وأيضًا في قطاع غزة مع تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتسارع وتيرة الاستيطان وكذلك الانتهاكات السافرة للمقدسات الدينية في القدس الشرقية.

وحذر من خطورة الأوضاع في غزة والأهمية البالغة للالتزام بوقف إطلاق النار واحترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخاصة فيما يتعلق بالسماح بالعدد الكافي من شاحنات المساعدات لتدخل القطاع.

وشدد على ضرورة تأهيل المستشفيات والبنية التحتية والتعافي المبكر في غزة وفقًا لالتزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من خطة ترامب.

وأكد ضرورة البدء في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية وإتمام الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، مشددا أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من بسط سلطتها سواء على الضفة الغربية أو في قطاع غزة بما يؤكد الوحدة العضوية للقطاع والضفة.

ولفت إلى ضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.