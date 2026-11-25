قال الإعلامي أسامة كمال إن ملف العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، يجمع بين مواطنين يعمل كثير منهم منذ سنوات بحثًا عن مصدر رزق، وبين مخاطر أمنية ارتبطت بدخول عناصر وشبكات إجرامية إلى مناطق التنقيب.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc» مساء الثلاثاء، أن النشاط جرى لسنوات بصورة عشوائية في المناطق الجبلية بالصحراء الشرقية وجنوب مصر، قبل أن تصبح الأوضاع، بحسب وصفه، في حاجة إلى تدخل وتنظيم.

وأشار إلى أن خطورة الملف ترتبط بطبيعة المناطق الجبلية وبنشاط شبكات للجريمة المنظمة تعمل في تهريب الذهب والسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، إلى جانب صراعات على مناطق وعروق الذهب.

وأوضح كمال أن هذه التطورات تفسر، من وجهة نظره، تدخل القوات المسلحة في مواجهة التنقيب غير المشروع والعناصر الإجرامية، مع فتح مسار آخر لتقنين أوضاع العاملين الذين يمكن إدماجهم في إطار قانوني.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن في 5 نوفمبر نتائج المراحل الثلاث الأولى من حملة مواجهة التنقيب غير المشروع بالصحراء الشرقية، مشيرًا إلى ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال بالأقمار الصناعية ومعدات ومركبات، معتبرًا أن بعض المضبوطات تعكس نشاط شبكات جريمة عابرة للحدود.

وفي مسار مواز، بدأت خلال نوفمبر تحركات لتنفيذ مبادرة تستهدف تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، وتسهيل إجراءات العمل والحفاظ على حقوق الدولة والعاملين والشركات، مع بحث أوضاع المعدات والمقبوض عليهم وتوفير الحماية للعاملين بصورة قانونية.