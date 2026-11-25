قال ويزر الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده تمضي في العمل مع مصر على خطوات ذات أثر مباشر لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بناء على توجيهات قيادتي البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح وتبني على 80 عامًا من العلاقات الدبلوماسية، مشيرًا إلى إنجاز الكثير في تعزيز العلاقات وأن هناك متسعًا لإنجاز المزيد من الخطوات.

وأشار إلى التوافق على تفعيل عمل اللجان المشتركة وإجراء الاجتماعات القطاعية لتحديد أولويات جديدة للمرحلة المقبلة بما يحقق مصلحة البلدين في تفعيل التعاون بينهما في مختلف المجالات بما ينعكس على البلدين.

وفيما يخص التطورات في الإقليم، تحدث الصفدي عن الوضع في غزة قائلًا إنه كارثي، وأشار إلى أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كافٍ إلى القطاع، وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار في غزة.

ولفت إلى أن هذا الأمر يتسبب في تعميق الكارثة الإنسانية في غزة وتفاقم المعاناة، مؤكدا استمرار العمل مع مصر لمواجهة هذه المعاناة ولإدخال المساعدات إلى القطاع والتقدم نحو تنفيذ الخطة لإعادة الأمن والاستقرار.

وحذر من خطورة الوضع في الضفة الغربية، مؤكدا أن إسرائيل ماضية في إجراءاتها غير الشرعية وتقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في العيش بأمن وسلام.

ونوه بأن إسرائيل تحاصر المؤسسات الاقتصادية للفلسطينيين وتحول دون التقدم نحو إيجاد أفق سياسي حقيقي لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الذي لا يمكن تحقيقه إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته على أساس حل الدولتين.