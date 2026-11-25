أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن مصر ترفض وتدين أي شكل من أشكال الاعتداء على السعودية وعلى دول الخليج العربي بالإضافة إلى أي اعتداءات على المملكة الأردنية.

وأشار إلى أن مصر ترفض بشكل كامل أي مساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

ولفت عبدالعاطي، إلى أن مباحثاتهما تناولت التطورات في اليمن، مؤكدا أهمية دعم الحكومة الشرعية والمؤسسات الوطنية واستئناف مسار التسوية السياسية الشاملة.

وفيما يتصل بأمن البحر الأحمر، أكد عبدالعاطي على موقف مصر الثابت بضرورة احترام مبدأ حرية الملاحة والمسئولية الحصرية للدول المشاطئة العربية والإفريقية دون غيرها في كافة ترتيبات حوكمة وأمن البحر الأحمر، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس سيادة ووحدة أراضي دول الإقليم.

وشدد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي واحترام سيادة الدولة ووحدة وسيادة أراضيها.

ونوه عبدالعاطي، بأن المباحثات مع وزير الخارجية الأردني تناولت عددًا من الأزمات في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في السودان وتطورات الأوضاع في ليبيا وكذلك في سوريا ولبنان، مؤكدا الرفض الكامل لإنشاء أي كيانات موازية مع أهمية المحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية ومنع المساس بها.