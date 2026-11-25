قال المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن النقل هو شريان التنمية، وأن اقتصاد الدول يُقاس بحركة المركبات على الطرق.



وذكر في تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع بقناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المحاور المرورية التي أُنشئت بمدينة القاهرة منعت تحولها إلى «جراج كبير»، مشيرًا إلى أن بعض الإحصاءات قدّرت احتمالية انخفاض متوسط سرعة المركبات بمصر إلى 11.5 كم/ساعة في حال عدم تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف أن السرعة الحالية بعد تنفيذ هذه المشروعات تقدر بـ80 كم/ ساعة، متابعًا: «الناس بتمشي على سرعة 80 ومش عاجبها.. مع إنها في المناطق الحضرية يجب ألا تزيد عن 70 أو 60».

وتابع: «الأول كان الواحد ممكن يعمل مشوار واحد في اليوم، أنت بتعمل 5 و6 فدا إنتاج أكثر وعدد ساعات عمل أفضل».

وتتطرق إلى التوجيه الرئاسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر.

وأشار إلى أن الميناء الجاف هو أحد مكونات البنية التحتية للنقل، الذي يتيح إنهاء جميع إجراءات التصدير والاستيراد بسرعة ويعطي إذن الشحن لنقل البضائع إلى السفن مباشرة.

نوه إلى ارتباط الموانئ الجافة بشبكة السكة الحديد والوفر الناتج عن ذلك، مشيرًا إلى نقل البضائع بالشاحنات يُكلف 0.5 لتر من السولار لكل كيلومتر، بينما يستهلك قطار مكون من 25 عربة 5 لترات للكيلومتر، ما يُحقق وفرًا يبلغ 7.5 لترًا.

وتابع أن السعر العالمي للتر السولار يبلغ 1.25 دولار، مشيرًا إلى أن الوفر الناتج عن نقل البضائع بالقطار في هذه الحالة يصل إلى 600 جنيه في الكيلومتر الواحد.

وأشار إلى أن حجم التداول بالقطار في ميناء 6 أكتوبر بلغ 74% من حجم التداول بالميناء، ما وفّر للدولة 600 مليون جنيه من الوقود، ودون احتساب العوامل الأخرى.

وذكر أن تكاليف النقل أصبحت جزءًا أساسيًا من التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أن الموانئ الجافة تُقلل زمن وعدد مرات التداول، وتثمثل ظهيرًا للمناطق الصناعية والزراعية والإنتاجية ما يُسهل متابعة حركة الصادرات والواردات الخاصة بمدخلات الإنتاج والمنتج النهائي، ويُحسن زمن وصولها للموانئ.