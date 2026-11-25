قال الدكتور هاني سامح، المحامي مقدم البلاغ ضد مقاول السنبلاوين، أن من أبرز التهم الموجهة للمقاول ومالك العقار إجراء تعديلات وترميمات للعقار دون الحصول على ترخيص من الدولة، مشيرًا إلى أن قانون البناء يعاقب على هذه المخالفة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإلى 10 سنوات إذا ترتب عليها وقوع أضرار.

وتابع "سامح" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن خطورة الواقعة لا تقتصر على غياب التراخيص، بل تمتد إلى مخالفة القواعد والأعراف الهندسية، وهو ما يجعل المنشأ بأكمله محل خطورة، حتى لو بدا شكله الخارجي سليمًا وقائمًا.

وأضاف أن تنفيذ مثل هذه الأعمال يتطلب خبرة علمية وهندسية متخصصة، وليس من المقبول إسنادها إلى أشخاص غير مؤهلين، مشيرًا إلى أن المقاول ومالك العقار ظهرا في وسائل الإعلام وأقرا بتنفيذ الأعمال وتفاخرا بذلك.

وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي العلمي لدى المواطنين، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين الممارسات السليمة والخاطئة، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة النقد والتوعية بالمخاطر الهندسية منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وسبق أن حذرت نقابة المهندسين من محاولة ترميم أحد المباني السكنية المائلة، وإعادته إلى وضع الزاوية القائمة، وما صاحب ذلك من تصريحات أدلى بها صاحب هذه الواقعة لوسائل الإعلام، رغم أنه ليس مهندسًا ولا متخصصا في هذا المجال و غير مرخص له العمل في الأعمال الهندسية وهذا التخصص.