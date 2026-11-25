قال الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إنه لا يسمح بتداول منتجات التبغ التي تُباع عبر المواقع الإلكترونية، بخلاف بعض المنتجات الأخرى المرخصة المتداولة في الأسواق.



وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع بقناة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، إلى أن قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، يحظر الترويح والدعاية لمنتجات التبغ ومشتقاته.

ولفت إلى أن الشكوى التي قدّمتها الوزراة للمجلس الأعلى للإعلام بشأن ترويج أحد المواقع الإلكترونية لمنتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني عبر آليات رقمية غير قانونية، تستند إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وتابع أن هذا القانون وضع ضوابطًا صارمة للمحتوى الرقمي، والإعلانات التي تروّج للمواد الضارة بالصحة، مشيرًا إلى أن أجهزة التدخين الإلكتروني تروّج للإدمان الكيميائي «التدخين»، والإدمان الإلكتروني.

وثمن جهود الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة السكان، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بمواجهة وسائل الإعلان المباشرة وغير المباشرة لمنتجات التبغ، وفقًا للقانون.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى رسمية من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن قيام منصة إلكترونية بالترويج لمنتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني عبر أساليب رقمية مخالفة للقانون، بما يشكل تهديدًا للصحة العامة.

وأوضحت الشكوى أن منصة « Puffpaw» تروّج لأجهزة تدخين إلكتروني ذكية مرتبطة بتطبيقات الهواتف المحمولة، وتعتمد على الألعاب الرقمية والمكافآت المالية والعملات الافتراضية لتحفيز المستخدمين على زيادة معدلات التدخين والاستمرار فيه.

وحذرت وزارة الصحة من خطورة هذه الأساليب الترويجية، التي تتجاوز التسويق التجاري التقليدي إلى استخدام آليات تحفيزية رقمية لاستقطاب مستخدمين جدد وتشجيعهم على التدخين، بما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على الصحة العامة، خاصة بين الشباب والمراهقين.

وأكد وزير الصحة أن هذه الممارسات تخالف التشريعات المنظمة للإعلان والترويج لمنتجات التبغ والتدخين، وفي مقدمتها قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

من جانبه، يدرس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى والمستندات المقدمة من وزارة الصحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في ضوء اختصاصاته، بشأن طلب حجب الموقع الإلكتروني، وحماية الصحة العامة من الممارسات الترويجية المخالفة.