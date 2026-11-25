قالت الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية والقائمة بأعمال وزيرة شئون الدولة للإغاثة، إن القيادة الفلسطينية رحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبالخطة المتعلقة بإغاثة قطاع غزة وإعادة إعماره والتعافي منه، إلا أن تنفيذ هذه الترتيبات على الأرض لا يزال محدودًا للغاية.

وشددت خلال لقاء خاص مع عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، على ضرورة ممارسة ضغوط دولية لفتح المعابر، وزيادة المساعدات الإنسانية، ووقف الخروقات، والبدء في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار، مؤكدة أن الحكومة والقيادة الفلسطينية ملتزمتان بالقرارات والاتفاقيات المعلنة، لكن الأهم هو ترجمتها إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأوضحت أن عدم فتح المعابر وإدخال المواد اللازمة لبدء مرحلة التعافي يمثل أحد أبرز المعوقات أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن تنفيذ الخطط الفلسطينية والعربية والمصرية والدولية يتطلب موافقات ودعمًا دوليًا وإرادة حقيقية لتنفيذ القرارات.

وفي ختام حديثها، أشادت حمد بالدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب، مؤكدة أن الجهود المصرية مستمرة على المستويين الإنساني والسياسي، سواء من خلال الحكومة المصرية أو وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري.

وأضافت أن الدور المصري يشمل تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم النازحين والعالقين من أبناء قطاع غزة في مصر، إلى جانب التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية، مشيدة كذلك بمواقف الشعب المصري ومساندته المستمرة للشعب الفلسطيني.

وقالت، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بالغة الصعوبة، في ظل استمرار الدمار والنزوح الواسع، مشيرة إلى أن نحو 1.6 مليون فلسطيني، يمثلون قرابة 350 ألف أسرة، يعيشون حاليًا في حالة نزوح داخل القطاع، موزعين على نحو 1600 مركز إيواء.

وأضافت حمد، أن نحو 1000 مركز إيواء معرض لخطر الفيضانات مع اقتراب فصل الشتاء، موضحة أن الأمطار التي شهدها القطاع قبل أسبوعين تسببت في غرق نحو 53 ألف خيمة، في ظل غياب شبكات تصريف المياه وتدمير البنية التحتية.

وأوضحت أن اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي يفاقم الأوضاع الصحية، ويزيد مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في إدخال المستلزمات الطبية ومواد الإيواء والاحتياجات الشتوية.

وأكدت أن قطاع غزة يحتاج بصورة عاجلة إلى الخيام والشوادر والملابس الشتوية ووسائل تدفئة الأطفال، مشددة على ضرورة إدخال الكرفانات ومواد الإيواء التي توفر الحماية للأسر الفلسطينية من البرد والأمطار، إلى جانب المعدات اللازمة لإزالة الركام ومعالجة المشكلات التي تؤدي إلى تجمع مياه الأمطار والفيضانات، فضلًا عن المساعدات الغذائية.

وأشارت إلى أن الأوضاع الإنسانية الصعبة لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية، حيث تواجه نحو 8 آلاف أسرة في شمال الضفة الغربية و3 آلاف أسرة بدوية ظروفًا إنسانية قاسية، نتيجة الاجتياحات المتكررة واعتداءات المستوطنين المتصاعدة.



