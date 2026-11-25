قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن المنطقة تعيش منذ 28 فبراير الماضي حالة اشتعال غير مسبوقة، مع تعدد بؤر الصراع والتوتر في وقت واحد، ما يفرض جهودًا دبلوماسية استثنائية لاحتواء الأزمات ومنع اتساعها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التوترات تمتد من مضيق هرمز والخليج العربي إلى الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا، وصولًا إلى ليبيا والسودان والصومال وباب المندب.

وأوضح زكي أن كل مؤشر للتقدم في إحدى الأزمات يتزامن مع ظهور بؤرة أخرى أكثر سخونة، ما انعكس على وتيرة الاتصالات واللقاءات والرحلات الدبلوماسية المصرية.

وأشار إلى أن أزمات القرن الإفريقي والبحر الأحمر ترتبط بصورة متزايدة بالأمن القومي المصري، خاصة أن البحر الأحمر يمثل المدخل الجنوبي لقناة السويس.

وأكد أن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر، بالتزامن مع التوترات في الخليج ومضيق هرمز، أسهم في ارتفاع أسعار البترول واضطراب سلاسل إمداد الغذاء والطاقة.

وأضاف أن تداعيات الأزمات امتدت إلى البحر الأسود وأثرت في إمدادات الحبوب والقمح، فيما تحملت الدول الإفريقية الأكثر فقرًا واحتياجًا جانبًا كبيرًا من فاتورة التوترات.

ويُذكر أن 28 فبراير 2026 شهد تصعيدًا إقليميًا واسعًا، شمل اعتداءً إيرانيًا استهدف البحرين، أعلنت مصر على إثره تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها انتهاك سيادة الدول العربية.

وتكبدت قناة السويس خسائر قاربت 7 مليارات دولار خلال عام 2024 نتيجة اضطرابات البحر الأحمر وتحويل شركات الشحن مسارات سفنها، وفق بيانات رسمية سابقة.

وفي أحدث مؤشرات التعافي، أعلنت هيئة قناة السويس أن أكتوبر 2026 سجل أعلى معدلات شهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، بإيرادات بلغت 724 مليون دولار مقابل 373 مليون دولار في أكتوبر من العام السابق، بزيادة بلغت 94%.