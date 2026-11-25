كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضبط مصنع يعمل دون ترخيص بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وبداخله كميات ضخمة من المواد الخام مجهولة المصدر والمبيدات المخالفة المعدة للتداول، حيث جرى التحفظ على كل المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة على منظومة تصنيع وتداول المبيدات، والتصدي بحسم لصور الغش والتلاعب التي تهدد الأمن الغذائي.

وجاءت الحملة بالتعاون بين المعمل المركزي للمبيدات بمركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومديرية الزراعة بالقليوبية، وبالتنسيق مع مباحث التموين بهدف إحكام السيطرة على الأسواق.

وقال الدكتور فرج ملهط مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن الحملة قد أسفرت عن ضبط وتحريز 27 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر بعد نزع بطاقات البيانات الخاصة بها لإخفاء هويتها، بالإضافة إلى 4970 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأحجام والسعات معدة للتداول، تبين بالفحص أنها تضم مبيدات محظورة، وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات غير مسجلة بوزارة الزراعة.

وأوضح ملهط، أن هذه الضبطية تعكس استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على أماكن التصنيع والتخزين والتداول؛ حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المزارعين وجودة الإنتاج الزراعي والبيئة.

وأكد مدير المعمل، استمرار الجهود الفنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لفحص وتقييم المستحضرات المتداولة وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات غير قانونية في تصنيع أو تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين؛ بما يضمن حماية القطاع الزراعي وتوفير مبيدات مسجلة وآمنة للمزارعين.