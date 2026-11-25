أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، أن المرور عبر مضيق هرمز غير آمن، محذرًا من أن التحركات غير القانونية لناقلات الطاقة تسهم في تصاعد العنف بالمنطقة.



وقال دومينجيز، خلال مقابلة مع شبكة «CNN»، إن استمرار هذه الممارسات غير القانونية لن يسهم في تحسين الوضع، مشيرًا إلى وجود نحو 350 سفينة و6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز.



وبخصوص البحارة العالقين، ذكر دومينجيز أن بعضهم لم يكونوا عالقين في المضيق منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية، مشيرًا إلى تغيير أطقم بعض السفن عقب استئناف حركة النقل الجوي في المنطقة.



ونوه إلى رصدهم مخاطرة العديد من السفن بالعبور عبر مضيق هرمز، ومحاولة ناقلات النفط نقل البضائع من وإلى المضيق، وخاصة شحنات الطاقة من النفط والغاز والغاز المسال، الأمر الذي اعتبره «ممارسة خطيرة للغاية».



ورأى دومينجيز، أن هذه الممارسات أدت إلى زيادة معدلات استهداف السفن وإصابة أو مقتل البحارة، مشددًا على أن العبور عبر مضيق هرمز غير آمن.