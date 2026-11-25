قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تستطيع إنهاء الحرب مع إيران متى شاءت، مشيرًا إلى أن التمويل اللازم لمواصلة العمليات العسكرية متاح حتى نهاية يناير 2027، فيما حذر من أن تولي الديمقراطيين الأغلبية في الكونجرس قد يحد من خياراته العسكرية.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، الثلاثاء، تناول فيها مسار الحرب مع إيران.

وأشار ترامب إلى أن حصول الديمقراطيين على الأغلبية في الكونجرس في يناير 2027 قد يحد من خياراته العسكرية تجاه إيران، قائلًا: «سيحولون المكسب إلى خسارة».

وأضاف أن التمويل اللازم لمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران متاح حتى نهاية يناير 2027، مؤكدًا: «يمكننا إنهاء هذه الحرب متى شئنا».

وفي تعليقه على تقارير تفيد بأن إيران تعتزم إقامة دعوى للمطالبة بتعويضات عن الهجوم على مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان، قال ترامب: «وأنا أيضًا أطالب بتعويضات عن الأشخاص الذين قتلوهم».

وقُتلت 180 طفلة جراء قصف أمريكي إسرائيلي استهدف مدرسة «الشجرة الطيبة» الابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران، في 28 فبراير 2026، وهو اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتوصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي، إلا أن المواجهات تجددت بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر المفاوضات، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم في منتصف يونيو.