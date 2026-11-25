• أجيال متطورة من العلاج المناعي تستهدف الورم وتحمي الخلايا السليمة

• العلاج المرتبط بالأجسام المضادة والليبوزوم أحدثا طفرة في تقليل أضرار العلاج الكيميائي

• تعديل الخلايا المناعية من دم المريض خلال أسبوعين يمنحها قدرة متخصصة على قتل السرطان

• العلاج المناعي انتقل إلى المستشفيات المصرية والتأمين الصحي.. ومصر تجهز البنية التحتية للجيل الثالث





قال الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علوم المناعة ومدير مركز التميز لأبحاث السرطان بجامعة طنطا ورئيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، إنّ البحث العلمي يمثل بحثًا مستمرًا عن الأمل في تطوير وسائل علاج السرطان وتشخيصه، مؤكدًا أنّ هناك تطورات حقيقية حدثت في علاج الأورام خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها ظهور العلاج المناعي الذي لم يكن متاحًا في المستشفيات قبل نحو عشر سنوات بالصورة الحديثة الموجودة حاليًا.

وأضاف في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة النهار، أنّ العلاج المناعي مر بأجيال مختلفة، وكان من بين التطورات الأولى تركيب العلاج الذي يهاجم الورم على بروتين يسمى الجسم المضاد، ثم حقنه في المريض، بما يسمح بتوجيه العلاج إلى الورم نفسه بدلًا من وصوله إلى الخلايا السليمة، كما يحدث مع بعض صور العلاج الكيميائي، وهو ما مثّل طفرة كبيرة في طريقة التعامل مع الأورام.

وأوضح سالم أنّ هناك تقدمًا آخر تحقق من خلال وضع العلاج الكيميائي داخل غلاف يسمى «ليبوزوم»، بحيث يساعد هذا الغلاف على توصيل العلاج إلى الورم، بدلًا من التأثير في الخلايا السليمة، معتبرًا أنّ هذه التقنية تمثل تقدمًا مهمًا في تطوير وسائل العلاج وتقليل الأضرار التي قد تلحق بالجسم.

• الجيل الثاني.. منع الخلايا السرطانية من تعطيل المناعة



وأشار إلى أنّ الجيل الثاني من العلاج المناعي مثّل ثورة في العالم كله، بعدما اكتشف العلماء أنّ الخلايا الورمية والخلايا المناعية تدخل في مواجهة، وأنّ الخلايا السرطانية تستطيع في المراحل المتقدمة، خاصة المرحلتين الثالثة والرابعة، التغلب على الخلايا المناعية، موضحًا أنّ الخلايا المناعية تهاجم الخلايا السرطانية من خلال بروتين معين يرتبط بها ويساعد على قتلها، لكن الخلايا الورمية تفرز بروتينًا آخر يعطل عمل البروتين الموجود في الخلايا المناعية ويشل قدرتها على المواجهة.

ولفت إلى أنّ هذا الاكتشاف ارتبط بالعالم أليسون من مركز إم دي أندرسون في الولايات المتحدة، والعالم هونجو من جامعة كيوتو، اللذين حصلا على جائزة نوبل عام 2018 عن اكتشاف هذا البروتين، موضحًا أنّ البحث العلمي بدأ بتجارب على الفئران، ثم اكتشف العلماء وجود هذه الآلية بالفعل في أورام المرضى.

وأضاف أنّ العلماء طوروا حقنًا مضادة للبروتين الذي يوقف أو يشل حركة الخلايا المناعية، حتى تتمكن هذه الخلايا من استعادة قدرتها على مهاجمة الورم، مؤكدًا أنّ هذه العلاجات انتقلت من مرحلة البحث العلمي إلى الاستخدام الطبي، وأنّه يعلم أنّها أصبحت موجودة في التأمين الصحي ويستفيد منها المرضى.

وأكد سالم أنّ هذا النوع من العلاج كان يمثل خيالًا علميًا بالنسبة للباحثين والمتخصصين، مشيرًا إلى أنّه خلال وجوده في الولايات المتحدة بين عامي 2001 و2010، وحتى عام 2004، كان الحديث عن هذه العلاجات يبدو أمرًا بعيد المنال، لكنه أصبح متاحًا الآن، وموجودًا في مصر، رغم أنّ تكلفته لا تزال مرتفعة نسبيًا، مع توقع انخفاض السعر بمرور الوقت.

• الجيل الثالث.. هندسة الخلايا المناعية للمريض وراثيًا



وكشف أستاذ علوم المناعة أنّ الجيل الثالث من العلاج المناعي يعتمد على أخذ الخلايا المناعية من دم المريض أو من الورم نفسه، موضحًا أنّ الحصول عليها من الدم يكون أسهل في العادة، ثم تُجرى لها هندسة جينية خلال نحو أسبوعين حتى تتحول إلى خلايا أكثر نشاطًا وقدرة على مواجهة الخلايا السرطانية.

وأوضح أنّ المشكلة لدى مرضى الأورام تتمثل في أنّ الخلايا الورمية تفرز مواد تؤثر في الخلايا المناعية وتضعفها، حتى تصبح غير قادرة على أداء دورها في مهاجمة الورم، وهو ما يسمح للخلايا السرطانية بالاستمرار، لأنّ الجسم يحتاج إلى خلاياه المناعية حتى تتولى قتل الخلايا الورمية، لذلك يتعامل العلماء مع هذه المشكلة من خلال سحب الخلايا المناعية من دم المريض، وإخضاعها لعملية هندسة جينية تستغرق نحو أسبوعين، لتتحول إلى خلايا تتميز بـ3 قدرات أساسية، أولها زيادة عددها، وثانيها ارتفاع مستوى نشاطها بصورة كبيرة، وثالثها اكتساب قدرة متخصصة على قتل الخلايا الورمية دون مهاجمة خلايا أخرى.

• تجهيز البنية التحتية في مصر وتكامل الفريق الطبي



وأشار إلى أنّ هذا العلاج أصبح معروفًا ومستخدمًا في معظم الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي، وانتقل من مرحلة الأبحاث إلى التطبيق العلاجي، مؤكدًا أنّه سمع تصريحًا حديثًا من جامعة القاهرة يفيد بالبدء في إعداد البنية التحتية اللازمة لتخليق هذه الخلايا داخل مصر.

وأكد أنّ تجهيز هذا النوع من العلاج يتطلب إمكانات متخصصة وفريق عمل متكاملًا، يضم متخصصًا في التكنولوجيا الحيوية وطبيبًا وصيدليًا، إلى جانب عناصر أخرى، لأنّ العملية لا تقتصر على أخذ الخلايا من المريض، وإنما تشمل إعدادها وتعديلها وتجهيزها حتى تصبح قادرة على مهاجمة الورم بكفاءة.

وشدد سالم على أنّ هذا الجيل من العلاج المناعي يمثل تطورًا مهمًا في التعامل مع السرطان، لأنه يعالج المشكلة من خلال إعادة تأهيل الخلايا المناعية نفسها، وزيادة أعدادها ونشاطها، وتوجيه قدرتها على قتل الخلايا السرطانية بصورة أكثر تخصصًا، مشيرًا إلى أنّ هذه العلاجات أصبحت تُستخدم بالفعل في الدول المتقدمة، وأنّ إعداد البنية التحتية اللازمة لها في مصر يمثل خطوة نحو إتاحتها للمرضى.