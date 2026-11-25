قالت الدكتورة علا خورشيد، أستاذ طب الأورام وأمراض الدم بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، إنّ الأورام لا تنتقل من مريض إلى آخر عن طريق المعاشرة الزوجية، كما أنها لا تنتقل بالمخالطة، مؤكدة عدم وجود أي عدوى من مريض السرطان، وعدم وجود مشكلة في استخدام أدواته الشخصية.

وأضافت في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّه من الضروري استخدام وسيلة لمنع الحمل إذا كان أحد الزوجين يتلقى علاجًا كيميائيًا، لأن هذا العلاج قد يؤثر على خلايا الجنين في حالة حدوث حمل، ولذلك يجب تجنب الحمل خلال فترة العلاج.

وأوضحت أن المعاشرة الزوجية لا تمثل مشكلة من ناحية انتقال الورم، ولا تؤدي إلى انتشار السرطان، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بوسيلة منع الحمل خلال العلاج الكيميائي، والاستمرار في ذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء العلاج، حتى يكون هناك اطمئنان إلى سلامة الجنين إذا حدث حمل بعد هذه الفترة.

وفيما يتعلق بالعوامل الوراثية، أكدت أهمية معرفة التاريخ المرضي للعائلة، موضحة أن وجود عنصر وراثي في بعض أنواع الأورام، وظهور المرض لدى أفراد من العائلة عبر أكثر من جيل، يستدعي التفكير في إجراء تحليل الجينات.

وضربت مثالًا بسيدة مصابة بورم في الثدي، بينما كانت جدتها مصابة بالمرض نفسه، وكذلك شقيقاتها، مشيرة إلى أن هذه الحالة تستدعي إجراء تحليل جينات لمعرفة ما إذا كان هناك عامل وراثي مرتبط بالإصابة.

وأضافت أنه حتى إذا جاءت نتيجة تحليل الجينات سلبية، فإن وجود هذا التاريخ العائلي يظل سببًا للقلق والاهتمام، ويستدعي إجراء فحوصات أكثر وتكثيف الكشف الدوري.