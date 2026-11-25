أعلنت الحكومة السودانية، رفضها القاطع للمبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ودعا فيها الأطراف السودانية إلى حوار شامل ومفتوح تستضيفه إثيوبيا وتتولى تيسير أعماله.



وأكدت الحكومة السودانية في بيان أن حياد الدولة المضيفة واحترامها لسيادة السودان شرطان أساسيان لقبول أي دور في هذا الشأن، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

واتهمت الحكومة السودانية مجددا الحكومة الإثيوبية بدعم مليشيا الدعم السريع المتمردة، وإطلاق طائرات مسيرة من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان.

وتابعت أن الحكومة الإثيوبية لا تستوفي شرط الحياد اللازم لاستضافة الحوار أو تيسير أعماله، داعية إلى تحقيق مستقل يكشف الوقائع ويحدد المسئوليات، وتحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية صونا لسيادة البلاد.

كما دعت الحكومة السودانية الاتحاد الإفريقي والجهات الإقليمية والدولية المعنية إلى احترام موقفها واستبعاد إثيوبيا من أي ترتيبات لاستضافة الحوار السوداني أو تيسيره.

وأكدت حرصها على صون روابط الجوار بين الشعبين السوداني والإثيوبي، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.

وشددت على أن تحديد مكان الحوار وجدول أعماله، واختيار الجهة التي تتولى تيسيره، حق للسودانيين يمارسونه بتوافقهم وإرادتهم الحرة، مؤكدة أن سيادة السودان واستقلال قراره الوطني لا يخضعان للمساومة.