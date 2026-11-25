قال الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علوم المناعة ومدير مركز التميز لأبحاث السرطان بجامعة طنطا ورئيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، إنّ الجيل الثاني من العلاج المناعي حقق نتائج مهمة في علاج الأورام، مستشهدًا بحالة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الذي أُصيب بسرطان الجلد المعروف باسم «الميلانوما»، وخضع للعلاج الكيميائي إلى جانب علاجات أخرى قبل أن يحصل على العلاج المناعي الحديث.

وأضاف في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن كارتر كان قد وصل إلى نهاية العقد الثامن من عمره تقريبًا عندما تلقى العلاج، ورغم تقدمه في السن، تعافى تمامًا بعد حصوله على الجيل الثاني من العلاج المناعي.

وأوضح سالم أن حالة كارتر تمثل مثالًا على التطور الذي تحقق في علاج الأورام، خاصة أن الجيل الثاني من العلاج المناعي يعتمد على تعطيل البروتين الذي تستخدمه الخلايا السرطانية لإيقاف عمل الخلايا المناعية، بما يسمح لهذه الخلايا باستعادة قدرتها على مهاجمة الورم.

وأشار إلى أن هذا الجيل من العلاجات لم يكن متاحًا في السابق، بل كان يمثل حلمًا علميًا بالنسبة إلى الباحثين والمتخصصين، لكنه انتقل إلى التطبيق الطبي وأصبح موجودًا في مصر، ويُستخدم في علاج المرضى، رغم أن تكلفته لا تزال مرتفعة نسبيًا، مع انخفاضها تدريجيًا بمرور الوقت.

وأكد أن التطور في العلاج المناعي، وما شهده من أجيال متتابعة، غير من فرص التعامل مع الأورام، وأتاح لمرضى بعض أنواع السرطان الحصول على علاجات لم تكن متصورة قبل سنوات، وهو ما يعزز أهمية البحث العلمي في تحويل الاكتشافات إلى وسائل علاجية يستفيد منها المرضى.