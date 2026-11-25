استُشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفلتان، وأُصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، بوصول جثامين 4 شهداء وعدد من المصابين، جراء قصف الاحتلال الشقة السكنية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بإصابة فتاة برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,679، فيما بلغ عدد المصابين 6,100، وارتفع إجمالي حالات انتشال الضحايا إلى 851، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,746 شهيدًا و176,234 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.