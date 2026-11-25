استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، الدكتور نيكولاوس شيراك، عضو البرلمان النمساوي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والوفد المرافق له، الذي ضم السفير جورج بوستينغر، سفير جمهورية النمسا لدى مصر، ودانييلا هيرتا، نائب رئيس البعثة، ونادية سعيد، رئيسة قسم المراسم بالسفارة النمساوية، وليا شڤايغر، عضو المكتب البرلماني للدكتور نيكولاوس شيراك.

وشارك في اللقاء محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، والسفيرة الدكتورة ماهي عبد اللطيف، عضو المجلس ورئيس لجنة العلاقات الدولية، والدكتور أيمن زهري، عضو المجلس ورئيس لجنة الهجرة واللجوء، والدكتور حاتم العبد، الأمين العام للمجلس، إلى جانب نهال عبد الحميد والدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والنمسا، والتحديات المرتبطة بحماية وتعزيز الحقوق والحريات، وسبل تعزيز التعاون مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، والتوصيات الصادرة عنها.

واستعرض رئيس المجلس وأعضاؤه دوره واختصاصاته وجهوده في متابعة قضايا حقوق الإنسان، والتعامل مع الشكاوى، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات، وتقديم الرأي الحقوقي للبرلمان بشأن مشروعات القوانين المعروضة عليه، ومتابعة مدى الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

كما عرض الضيف دور البرلمان النمساوي، لا سيما لجنة حقوق الإنسان، في متابعة قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني في النمسا، والتفاعل مع الآليات الأوروبية والدولية المعنية، فيما تبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات، وقضايا الهجرة واللجوء.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة الحوار وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان في البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.