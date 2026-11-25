أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، فجر الأربعاء، تدمير 7 طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وأفاد متحدث قوات التحالف تركي المالكي، في سلسلة بيانات، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيّرة في رأس تنورة بالمنطقة الشرقية في السعودية.

وأشار إلى سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض، دون تسجيل إصابات وفق التقييم الأولي.

كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أخرى بالمنطقة الشرقية. ولم يحدد التحالف في بياناته الجهة التي أطلقت الطائرات المسيّرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن التحالف شن غارات على "قدرات تشغيلية" في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون غربي اليمن، وقصف مواقع للجماعة في محافظتي صعدة وعمران شمالا، فيما توعدت الجماعة باستهداف الموانئ السعودية على البحر الأحمر.

والثلاثاء، أعلنت السعودية إصابة 11 شخصا جراء هجوم شنته جماعة الحوثي على أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري بين التحالف والحوثيين منذ يوليو الماضي، يتخلله استهداف الجماعة مناطق عدة في السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مقابل غارات للتحالف على مواقع تابعة لها في اليمن.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.