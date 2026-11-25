طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط بتوخي الحذر، "نظرا لتزايد الهجمات الحوثية والمساعي الإيرانية لاستهداف المسؤولين والمنشآت التابعة للولايات المتحدة في المنطقة".

جاء ذلك في تحذيرات أمنية نشرها مكتب الشؤون القنصلية في الوزارة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ونشرتها عدة سفارات لواشنطن في الشرق الأوسط، منها السفارتان في الإمارات والسعودية.

ودعت الخارجية المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى "توخي درجة عالية من الحذر نظراً لتزايد تهديد الهجمات المسلحة من قِبل الحوثيين المدعومين من إيران، والمساعي الإيرانية لاستهداف المسؤولين والمنشآت التابعة للحكومة الأمريكية في المنطقة".

وأضافت: "كونوا على دراية باحتمال صدور تنبيهات، وإلغاء رحلات جوية، وإغلاق المجالات الجوية، وحدوث اضطرابات في حركة السفر".

وأشارت إلى أن إيران شنت هجمات استهدفت أصولاً أمريكية في كل من البحرين والكويت، "كما انخرط الحوثيون المدعومون من إيران في أعمال عدائية ضد السعودية".

وذكرت أن هذه الهجمات "شملت هجمات على مطارات مدنية وبنية تحتية حيوية أخرى، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وحدوث اضطرابات شديدة في حركة السفر".

وحذرت من احتمال "تصاعد هذه الأعمال العدائية بسرعة".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقّعت واشنطن وطهران في 18 يونيو مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين إلى آخر، وسط مساعٍ دبلوماسية لإنهاء النزاع الذي خلّف تداعيات اقتصادية وسياسية إقليميا ودوليا.