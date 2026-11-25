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قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، أمس الثلاثاء، إن لندن ستشكل ‌لجنة مستقلة لدراسة تأثير برنامج اختبارات الأسلحة النووية في بريطانيا على المحاربين القدامى وعائلاتهم.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أنه تم تعيين الأسقف جيمس جونز رئيسا للجنة المستقلة المكلفة بدراسة التأثير المحتمل لهذه التجارب على المحاربين القدامى وأحفادهم.

وستعمل لجنة التحقيق بشكل مستقل عن الحكومة البريطانية ‌وفق ⁠نموذج لجنة هيلزبره (لجنة تحقيق بريطانية)، التي راجعت السجلات الرسمية المتعلقة بحادث التدافع بملعب هيلزبره لكرة لقدم عام 1989.

وأفادت ⁠الحكومة البريطانية بأن التقرير المؤقت من المتوقع صدوره بحلول الذكرى الخامسة والسبعين لأول تجربة ⁠نووية بريطانية، التي جرت في أكتوبر 1952.

والجدير بالذكر أن بريطانيا أجرت 45 اختبارا للأسلحة ⁠نووية بين عامي 1952 و1991 في أستراليا وجنوب المحيط الهادي والولايات المتحدة.

ودعت الحكومة البريطانية الهيئات العامة ⁠إلى التعاون الكامل مع اللجنة والكشف عن المعلومات ذات الصلة.